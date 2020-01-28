2020/01/28 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجيش السوري ،اليوم الثلاثاء، تحرير مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب بعد ساعات من سيطرته على بلدة كفرومة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يسيطر على ثاني اكبر مدن ادلب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يسيطر على ثاني اكبر مدن ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).