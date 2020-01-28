النزاهة العراقية تأمر باستقدام مسؤول سابق بمحافظة نينوى

2020/01/28 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينة أن الأمر صدر وفقا ل...

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