حرس الحدود يعلن تنسيق المعلومات مع أمن الحشد لرصد تحركات فلول “داعش”

2020/01/28 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد العهد نيوز- بغداد أعلن آمر اللواء التاسع في حرس الحدود العميد عمار حزام، اليوم الثلاثاء، تنسيق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي بخصوص تحركات فلول تنظيم “داعش”.ونقل إعلام الحشد في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، عن حزام قوله، إن “هناك تنسيقا مشتركا مع كافة القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين الحدود […]

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