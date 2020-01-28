برلمان كوردستان يكشف جدول أعمال جلسة الخميس

2020/01/28 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، برنامج عمل الجلسة الـ(17) الاعتياديّة يوم الخميس.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة:

ٲولا: عرض المستحقات المالية لفلاحي ٳقليم كوردستان ومناقشتها.

ثانيا: قبول استقالة آشنا عبدالله قادر، في لجنة الدفاع عن حقوق المرٲة حسب ٲحكام المادة (۲۸) من النظام الداخلي لبرلمان ٳقليم كوردستان من السنة الأولى للفصل التشريعي الخريفي، للدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان.

ثالثا: ٳعلان انهاء الدورة الخريفية للعام الٲول من الدورة البرلمانية الخامسة من قبل رئيس البرلمان حسب الفقرة الثالثة من المادة (۱۸) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان العراق.

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