حرس الحدود يعلن تنسيق المعلومات مع أمن الحشد لرصد تحركات فلول 'داعش'

2020/01/28 | 19:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن آمر اللواء التاسع في حرس الحدود العميد عمار حزام، الثلاثاء، تنسيق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي بخصوص تحركات فلول تنظيم “داعش”.

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، عن حزام قوله، إن “هناك تنسيقا مشتركا مع كافة القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين الحدود ورصد تحركات فلول داعش”، مؤكدا أن “العمل بين القوات الأمنية والحشد الشعبي متكامل كالبنيان المرصوص”.

وأضاف حزام، أن “قوات حرس الحدود تقوم بعمليات تنسيق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي”، مشيرا إلى أنه “لم نصل الى هذا المستوى من الأمن الا بفضل هذا التكاتف”.





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