اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية السبت المقبل لبحث صفقة القرن

2020/01/28 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا عاجلا، السبت المقبل، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة بـ"صفقة القرن"، للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في تصريح صحفي، إن "مجلس جامعة الدول العربية يعقد اجتماعا طارئا، يوم السبت المقبل، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمتوقع أن يعلن عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء".

وأضاف زكي، أن "مجلس الجامعة العربية سيجتمع بشكل طارئ السبت المقبل لمواجهة صفقة القرن في الشرق الأوسط".

واستقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "ترامب".

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، فيما أعلن أن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".

ويقود كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر المساعي الأمريكية في هذا الصدد، وكان تقدم خلال "ورشة المنامة" التي استضافتها البحرين في 25 حزيران/يونيو الماضي، باستعراض المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط.

ويقترح الشق الأول من الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تقدم على مدار عقد من الزمن للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة.

وقاطع الجانب الفلسطيني "ورشة المنامة"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر الصراع مع إسرائيل.

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وجاء في نص التعميم الذى أرسل إلى وزراء السلطنة ومست

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وقال

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