زلزال يضرب مجددا منطقة خانه زنيان في محافظة فارس جنوبي ايران

2020/01/28 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ضرب زلزال بقوة 5.1 ريختر مجددا منطقة خانه زنيان في محافظة فارس جنوبي ايران.وذكر مركز رصد الزلال الايرانية ان الزلزال وقع قرب بلدة خان زنيان قرب مدينة شيراز وعلى عمق 5 كيلومترات، ووقت وقوعه حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي ( 30.15 غرينتش).وکان زلزال بلغت قوته […]

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