تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

2020/01/28 | 19:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثار فيروس كورونا الهلع في العالم، وقائمة الدول التي انتقل إليها تزداد طولا بوتيرة متسارعة، ما أحدث إرباكا في حركة السفر بين الدول، خاصة أن مطارات العالم بدأت بتنفيذ سلسلة إجراءات غير مسبوقة لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار.وحذرت منظمات عالية وإقليمة تعنى بالصحة المسافرين من خطر انتقال الفيروس إليهم اثناء السفر، وخاصة من […]

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