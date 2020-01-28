مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات منها القروض والموقف من قرار سحب القوات الاجنبية

2020/01/28 | 19:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وفي بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة اوضاع العراقيين في الصين وإجلائهم والوقاية من فايروس كورونا .وناقش مجلس الوزراء القضايا […]

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