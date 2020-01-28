احتجاجات فلسطينية قبيل نشر صفقة القرن

2020/01/28 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، احتجاجات حاشدة على خطة السلام الأمريكية

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