على بعد أمتار من مديرية شرطة واسط.. ملثمون يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين بحماية قوة مكافحة الشغب.. فيديو

2020/01/28 | 19:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصوراً يظهر مسلحين ملثمين بجانب قوات مكافحة الشغب وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين قرب مديرية شرطة محافظة واسط.وبحسب الناشطين فأن” المسافة بين مديرية شرطة واسط والمكان الذي يتمركز فيه المسلحين ليست سوى امتار قليلة دون ان تلقي القوات الأمنية القبض عليهم او محاسبتهم.

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