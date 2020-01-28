2020/01/28 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اللواء 33 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، معرضا فنيا للقادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه وشهداء الحشد الشعبي بمناسبة الزيارة الفاطمية في النجف الاشرف.وشهد المعرض توافد اعداد كبيرة من المُعزين في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع)، مستذكرين بطولات الشهداء ومآثرهم في عمليات التحرير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة معرض فني لشهداء الحشد الشعبي في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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