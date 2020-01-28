أحمد بيان - مع الاتحاد أم مع مقر/حجر الاتحاد؟!!

2020/01/28 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان المقصود هو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد انتزاعه من مخالب النظام.المقصود هو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة التي أقرت خلال المؤتمر الثالث عشر (13) كون القضية الفلسطينية قضية وطنية...الاتحاد هو المنظمة الطلابية العتيدة التي ارتبطت بهموم الجماهير الشعبية المضطهدة من خلال شعار "لكل معركة جماهيرية صداها بالجامعة" (المؤتمر الخامس عشر (15)).الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هو التنظيم الطلابي ......

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