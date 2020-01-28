محمد نجيب السعد - التقليلية الأدبية في القصة القصيرة الأميركية-3

2020/01/28 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد الحذف في قصة قطة تحت المطر* لهمنغواي قطة تحت المطر هي قصة قصيرة لإرنست همنغواي (1899-1961) نشرتها لأول مرة دار نشر بوناي وليفرايت في نيويورك في عام 1925 ضمن مجموعة "في زماننا" .أثارت القصة الكثير من الأهتمام النقدي لسببين رئيسين هما الأشارات الكثيرة فيها لحياة المؤلف الخاصة وكذلك لنظرية جبل الجليد أو الحذف.وفقا لكتاب قطط همنغواي، كتب همنغواي القصة تكريماً لزوجته هادلي.أمضى الزوجان عدة سن......

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