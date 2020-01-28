“داعش” مازال يمتلك آلاف العناصر ويسيطر على طرق استراتيجية في العراق.. هذه مناطق تواجده

2020/01/28 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: محمد الأمير – الأنبار منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها #بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب، زادت تحركات عناصر تنظيم داعش وباتوا يتحركون في مناطق عديدة من مختلف مدن #العراق، […]

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