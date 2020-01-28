2020/01/28 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة واسط وشيوخ عشائر فيها يتفقون على انهاء التوتر واطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة واسط وشيوخ عشائر فيها يتفقون على انهاء التوتر واطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).