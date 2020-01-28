2020/01/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان) : مؤشرات بترشيح شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء أزمة القضاء والمحكمة الإتحادية تتصدر المشهد وتنقذ الكتل من ضغط الشارع بغداد – قصي منذر كشف خبير سياسي عن مؤشرات لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اقل من اسبوعين، بسبب تصدر ازمة الصراع بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، التي ستشغل الشارع […]

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