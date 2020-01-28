2020/01/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بداعشيين وإستشهاد منتسب جراء إشتباك مع مطلوبين حالة من الذعر في بغداد بعد موجة إغتيالات بغداد – الزمان ارتفعت موجة الاغتيالات والخطف في بغداد، وشمل آخرها الاعلامي والتدريسي بالجامعة المستنصرية محمد حسين علوان القريشي علي يد جماعات مسلحة مجهولة في منطقة البنوك ، مما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين من الخشية من تدهور […]

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