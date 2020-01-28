2020/01/28 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجّون يهدّدون بخطوات تصعيدية في حال عدم الإستجابة للمطالب توافد مستمر لساحات الإحتجاج وسط صمت حكومي إزاء ممارسات العنف بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) انطلقت مسيرات طلابية داعمة للاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات وسط صمت حكومي ازاء ما تتعرض له ساحات التظاهر من اعمال عنف وقمع ، حيث أدان سفراء 16 دولة […]

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