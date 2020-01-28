“هآرتس”: هذا ما سيكشفه ترامب من “صفقة القرن”.. التفاصيل

2020/01/28 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت صحيفة عبرية، بعض التفاصيل الخاصة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي من المنتظر أي يعلن تفاصيلها بعد وقت قصير من الآن، في ظل حالة غليان تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا لهذه الصفقة وأوضحت صحيفة “هآرتس”، في مقال نشرته للكاتب نوعا لنداو، أنه “بعد سنوات من الإعداد والتسريبات، يتوقع أن […]

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