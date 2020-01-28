رسميا.. نجم انتر ميلان الى نابولي

2020/01/28 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي نابولي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أحد لاعبي إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنابولي، فإن الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو انتقل إلى نادي الجنوب، قادما من النيراتزوري على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى إن صيغة الصفقة هي إعارة لمدة 18 شهرًا مقابل 2.5 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 19 مليونًا، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

وحصل بوليتانو على القميص رقم 21 رفقة نابولي، كما أنه سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 2.2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 300 ألف يورو.

وكشفت التقارير أن المكافآت الخاصة بقيمة الصفقة بعقد بوليتانو ترتبط بتأهل نابولي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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