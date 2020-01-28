صراع كبير على ليمار

2020/01/28 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ما زال بايرن ميونخ منفتحًا على كافة الخيارات في سوق الانتقالات، رغم إعلان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، انتهاء الميركاتو الشتوي بالنسبة للفريق.

واكتفى العملاق البافاري بالتعاقد مع الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا في يناير/ كانون الثاني الجاري، قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

رغم ذلك، أفادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بدخول توماس ليمار، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، دائرة اهتمامات بايرن.

وفقد الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 24 عامًا، مكانته في تشكيلة الروخيبلانكوس الأساسية هذا الموسم، لذا بدأ في البحث عن نادٍ جديد، للانضمام إليه قبل غلق باب الميركاتو الشتوي.

وأكدت المجلة الفرنسية أن ليمار ليس خيارًا رئيسيًا لدى مسؤولي بايرن، لكنه يبقى من بين المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في أي وقت.

وارتبط ليمار طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى آرسنال، الذي يسعى بشتى الطرق لتعزيز صفوف الفريق منذ وصول المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

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