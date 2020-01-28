العثور على جثة متظاهر سقط في نهر وسط الناصرية

2020/01/28 | 20:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان القوات الأمنية عثرت على جثة المتظاهر الذي غرق بنهر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "كتيبة الغواصين التي دخلت إلى نهر الوفاء او مايعرف بـ(النهر الحلو) عثرت على جثة المتظاهر الذي سقط في النهر مساء اليوم"، لافتا إلى أن " عملية البحث استمرت قرابة الساعة الكاملة".

وبين المصدر، أن "الغواصين انتشلوا جثة المتظاهر وقاموا بإرسالها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان احد المتظاهرين سقط في نهر الوفاء مساء اليوم اثناء عملية قطع الجسر الهولندي بالاطارات المحترقة.

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