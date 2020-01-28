بالصور: لاعبة كرة طائرة عراقية تتزوج على طريقتها الخاصة.. قاعة رياضية وحضور مختلف!

2020/01/28 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكرت لاعبة كرة طائرة العراقية طريقة جديدة للزواج، حيث اصرت ان تتزوج في قاعة العاب بدل قاعة أعراس، بحضور مميز من رفيقاتها اللاعبات وصديقاتها الكرات.

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