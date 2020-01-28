أغنى 15 شخصاً بالعالم يخسرون 23 مليار دولار خلال يوم واحد.. والسبب؟

2020/01/28 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفلت مخاوف انتشار فيروس “كورونا” بإطلاق موجة بيعية في الأسواق العالمية بالأمس لتطيح بأكثر من 23 مليار دولار من ثروة أغنى 15 شخصاً في العالم.وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، خسر أغنى 15 شخصاً في العالم نحو 23.13 مليار دولار في آخر 24 ساعة.وشهدت البورصة الأمريكية أكبر وتيرة هبوط يومي منذ جلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول […]

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