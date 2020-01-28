الشغانبي يشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية والحفاظ على مكتسبات النصر

2020/01/28 | 20:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا والحفاظ على مكتسبات النصر الذي تحقق بدماء الشهداء.جاء ذلك خلال تفقده قطعات الفوج الأول ضمن قاطع المسؤولية جنوب كركوك برفقة عدد من مسؤولي الاقسام، حيث اشاد بثبات ومرابطة المقاتلين في مواقعهم.وأكد الشغانبي على ضرورة الالتزام بتوجيهات

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