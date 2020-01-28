2020/01/28 | 20:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء التاسع في حرس الحدود العميد عمار حزام، الثلاثاء، تنسيق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي بخصوص تحركات فلول “داعش”، مشيرا إلى ان العمل بين الجانبين متكامل كـ”البنيان المرصوص”.وقال حزام في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “هناك تنسيقا مشتركا مع كافة القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين الحدود ورصد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرس الحدود: ننسق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي لرصد تحركات فلول داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود: ننسق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي لرصد تحركات فلول داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود: ننسق المعلومات مع أمن الحشد الشعبي لرصد تحركات فلول داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).