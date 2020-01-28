2020/01/28 | 20:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: قطع طريق بصرة - بغداد يؤدي الى ايقاف 10 الاف شاحنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: قطع طريق بصرة - بغداد يؤدي الى ايقاف 10 الاف شاحنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: قطع طريق بصرة - بغداد يؤدي الى ايقاف 10 الاف شاحنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).