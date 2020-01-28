الهيئة العربية للتصنيع تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الصناعة

2020/01/28 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية ,مع چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ، آليات تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأمريكية وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والإحتياجات في مختلف مجالات الصناعة .وأشاد كوهين بالجهود المبذولة في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا, مؤكدا أن […]

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