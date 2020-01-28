مظنة الصواب

2020/01/28 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي ان للباطل افكار وطرق جعلت فئة مع الاسف الشديد تؤيده وهي لا تعلم وتظن انها على صواب فنلاحظ الاعلام المزيف والمزين للباطل بلباس الحق وبأدوات جذابة وبراقة اوجدت اجواء غير حقيقة وعملت على بث ثقافة الاستعمار ومنهج مغلوط من تعاليم وعادات وتقاليد اجتماعية صورت بمجموعها الى توجهات ومعتقدات خاطئة لهذه الفئة.فاستحوذت […]

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