ترامب يعلن عن ’’صفقة القرن’’


ترامب يعلن عن ’’صفقة القرن’’
2020/01/28 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن بنود صفقة القرن.

وقال في مؤتمر مشترك لتر...

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