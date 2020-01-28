2020/01/28 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال في مؤتمر مشترك لتر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يعلن عن ’’صفقة القرن’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن بنود صفقة القرن.
وقال في مؤتمر مشترك لتر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يعلن عن ’’صفقة القرن’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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