ترامب يعلن عن ’’صفقة القرن’’

2020/01/28 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن بنود صفقة القرن.

وقال في مؤتمر مشترك لتر...





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