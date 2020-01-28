عادل: الحكومة تهدف لتحقيق هدفين من الاستثمار في القطاع الخاص

2020/01/28 | 20:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل

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