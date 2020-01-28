2020/01/28 | 20:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام: يجب اعطاء الحكومة فرصة للتفاوض بشأن إخراج القوات الاجنبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام: يجب اعطاء الحكومة فرصة للتفاوض بشأن إخراج القوات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام: يجب اعطاء الحكومة فرصة للتفاوض بشأن إخراج القوات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).