بعد مرور 6 سنوات على هجوم تنظيم

2020/01/28 | 20:48 - المصدر: فرانس 24

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بعد مرور خمس سنوات على الهجوم الذي شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" في صيف عام 2014 على المناطق الإيزيدية في العراق لا تزال أسر المفقودين منهم تبحث عن أي أمل لوجودهم.



اثنان وعشرون شخصا من عائلة النازح الإيزيدي حمد سيرو فقدوا، وعاد منهم حتى الآن أربعة فقط.

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