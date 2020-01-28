علي عبد الجبار: نقل الدوري خارج بغداد قرار غير منصف

2020/01/28 | 20:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

أكدَ مساعد مدرب نادي القوة الجوية علي عبد الجبار ان قرار نقل مباريات الدوري الكروي الممتاز خارج بغداد غير منصف، لاسيما ان القرعة اوقعت الصقور ضمن المجموعة الثانية التي تضيف مبارياتها محافظة دهوك، الى جانب النفط والحدود وامانة بغداد والصناعات الكهربائية،

وقال عبد الجبار : ان نقل مباريات الموسم الجديد خارج بغداد قرار غير منصف وحظوظ الجوية صعبة في المنافسة على اللقب، لاسيما انها ستقام في شمال العراق وستفقد بذلك الاندية الجماهيرية ميزة اللاعب رقم 12 والمتمثلة بانصارها وقاعدتها الكبيرة، مضيفا نثق بلاعبينا الذين جلهم في صفوف المنتخبات الوطنية في تقديم مستويات جيدة تليق بسمعة النادي العريق، وتحقيق نتائج مميزة تسهم في تأهل الازرق الى المرحلة النهائية وتجعله ينافس على اللقب حتى الرمق الاخير.

واوضح مدرب حراس الصقور غانم ابراهيم ان القرعة متوازنة، ولكن اغلب الفرق لم تخض اي مباراة رسمية منذ 3 اشهر، واعتمدت على اللقاءات التجريبية والوحدات التدريبية، منوها بان حظوظ الجوية في الدوري ليست سهلة، ودور الملاك التدريبي تهيئة اللاعبين وتحفيزهم ليظهروا بصورة جيدة بالتجمع المقبل.

وتابع ابراهيم ان الفترة من الآن وحتى انطلاق الموسم الجديد كافية من ناحيتي الاعداد والجاهزية، والملاك الفني لكرة الصقور يطمح الى اجراء عدد من المباريات الودية قبل بدء الدوري، مشددا على انه لم يطلب من الادارة تعزيز مركز حراسة المرمى وبالتالي فان المدة المقبلة لن تشهد اضافة اي اسم جديد، والاعتماد سيكون على محمد صالح وامجد رحيم.

وبين اللاعب محمد علي عبود ان جميع الفرق المشاركة في الدوري متقاربة المستوى، لاسيما الجماهيرية منها، مؤكدا ان الصقور بأتم الجاهزية للدخول في غمار المسابقة المحلية، ونسعى للظفر بالدرع واسعاد جماهيرنا.

وذكر الحارس امجد رحيم ان تحضيرات فريقه متواصلة، والجهاز التدريبي يتطلع لوصول اللاعبين للجاهزية التامة قبل انطلاق الموسم الكروي الممتاز.

واشار المدافع الدولي ميثم جبار الى ان المجموعة ليست بالصعبة وبالامكان اجتياز الاندية المنافسة وحصد المركز الاول في المجموعة، موضحا ان الوحدات التدريبية مستمرة والصقور لا يعاني من غيابات في صفوفه باستثناء علي بهجت الذي تعرض لاصابة بسيطة سيعود على اثرها في الايام القليلة المقبلة لقائمة الازرق.

وسيبدا الجوية مشواره بمواجهة الحدود في السادس عشر من شهر شباط المقبل، وبعدها يلعب امام امانة بغداد، ثم يلتقي بالصناعات الكهربائية، ويختتم مبارياته بملاقاة النفط.

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