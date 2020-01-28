منتخب الأشبال يخسر أمام أكاديمية أسباير ودياً

2020/01/28 | 20:48 - المصدر: الصباح

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الدوحة / الصباح

خسرَ منتخب الاشبال امام ناشئي اكاديمية اسباير بالتولد (2004 - 2005)، في اول مباراة تجريبية له ضمن معسكره المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى اللقاء بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف.

وقال مدرب منتخبنا للاشبال حسن كمال: بالرغم من الخسارة، الا اني راض على اداء الفريق بسبب الفوارق الجسمانية التي صبت لصالح المنافس، مضيفا كنا نعلم حجم وصعوبة المباراة، ووافقنا ان نلعب معهم من اجل الاستفادة من المعسكر، لاسيما ان علامات الخوف كانت واضحة على اغلب لاعبينا كونهم للمرة الاولى يرون هكذا اجواء وملاعب وتنظيم، وهذا ليس تبريرا وانما هو واقع نتكلم به، نعم شخصنا الاخطاء وسنتلافاها مستقبلا.

واوضح" استطعنا في الشوط الثاني ان نتدارك بعض الاخطاء من خلال التبديلات التي أجريناها، ولكن لم نوفق في تقليص الفارق، مبينا لدي ثقة كاملة بالفريق، وسيكون نواة حقيقية للكرة العراقية، ولن نرمي المنديل مبكرا بل العكس وستكون الخسارة نقطة تحول لنا من اجل تصحيح ما دار في المباراة، وسنراجع السيناريو بشكل جيد كجهاز فني بغية الوقوف على الهفوات التي حدثت في اللقاء.



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