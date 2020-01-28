عائلة السيد السيستاني تكشف آخر تطورات حالته الصحية

2020/01/28 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني، الثلاثاء، شفاء المرجع من الكسر الذي تعرض له....

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