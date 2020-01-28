مصدر امني لـ” العهد نيوز”: عمليات دهم وتفتيش بحثا عن خلايا مجرمي داعش في الانبار

2020/01/28 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة مناطق مختلفة من مدن الانبار بحثا عن خلايا لمجرمي داعش في المناطق المستهدفة .وقال المصدر في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق ووادي حوران ومناطق عمق الصحراء ومنطقة النعيمية جنوبي مدينة […]

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