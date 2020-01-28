عبدالمهدي: المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة لا يمكن اعتبارها سلمية

2020/01/28 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة، ولا يمكن اعتبارها سلمية.وذكر عبد المهدي، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أنه “اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا”، مشيراً إلى أن “اللجنة العليا اتخذت اجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين، ولم يسجل العراق […]

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