رغم المحاذير والمخاوف.. الانسداد السياسي يعيد طرح فكرة تولي عسكري رئاسة حكومة العراق

2020/01/28 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بسبب الانسداد السياسي، وتأخر ملف تسمية المكلف برئاسة الحكومة الانتقالية، اعادت أوساط سياسية وشعبية ...





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