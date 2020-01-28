2020/01/28 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق عُقب صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه، عاد النائب في #البرلمان العراقي #فائق_الشيخ_علي إلى مهاجمة الميليشيات ووصفها بـ”الحمير”، مبيناً إنها تطلق إشاعات بأن #إسرائيل تدعم ترشحه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي يفتح النار على “الميليشيات”.. التحالف الدولي يستعد لعملية كبرى في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي يفتح النار على “الميليشيات”.. التحالف الدولي يستعد لعملية كبرى في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).