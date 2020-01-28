2020/01/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي جابر بن زيد: شخصية الروح الثقافي الإسلاميإن السر والمفارقة التي أحاطت بشخصية جابر بن زيد جعلته في آن واحد إمام الخوارج ومفتي العقل الإسلامي الثقافي.وهو توليف يصعب حده بمعايير السياسة، لكنه كان في الوقت نفسه الصيغة الأكثر نموذجية للتعبير عنها.بمعنى إننا نعثر فيه على تمثل خاص لوحدة الفكر والسياسة في مرحلة الصعود الإمبراطوري للدولة والسلطة والفكر على السواء.لكنه صعود يتسم بالاحتراب والعنف ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(3)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).