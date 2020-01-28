عبد الهادي مصطفى - معسكر اوشفيتز النازي رؤية ماركسية

2020/01/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى التاريخ المخفي عن الهولوكست...تم تشييد هدا المعتقل النازي كحل أخير للتعاطي مع اليهود عبر تصفيتهم وقد كان تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية هيملر.تجدر الاشارة الى انه اضافة الى اليهود فقد تمت تصفية العديد من الاعراق والجنسيات حيث تم اعدام اكثر من 23 الف بولندي من المقاومة و 15 الف من الشيوعيين وجنود الاتحاد السوفياتي دون ان ننسى حوالي 3 ملايين يهودي.تم بناء معسكر اوشفيتز على ال......

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