صبيحة شبر - الر ائدة سافرة جميل حافظ تحول مكتبتها الخاصة الى عامة

2020/01/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبيحة_شبر الرائدة سافرة جميل حافظ تحول مكتبتها الخاصة الى عامةبمناسبة ذكرى وثبة كانون المجيدة تم افتتاح مكتبة شمس الامومة للرائدة سافرة جميل حافظ والتي حولت مكتبتها الخاصة الى مكتبة عامة مفتوحة امام القاريء المتابع والباحث المتعطش للمعرفة ، وتتكون المكتبة من قاعة للمطالعة تضم كتبا في الآداب والعلوم والسياسة والاديان باللغتين العربية والانجليزية ÷، كما تضم قاعة المطالعة كتبا في معاجم اللغة وعلومها و الشع......

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