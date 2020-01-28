نائب عن الصادقون لـ”العهد”: رئيس الجمهورية يمارس أسلوب التعطيل بشان حسم رئاسة الحكومة

2020/01/28 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية سعد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يمارس أسلوب التعطيل بشان حسم مسألة رئيس مجلس الوزراء الجديد.وقال الخزعلي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان” رئيس الجمهورية كان له موقف سلبي بشان رئاسة الوزراء، و يمارس أسلوب التعطيل بشان حسم رئاسة الحكومة”.و […]

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