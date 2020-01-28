بين تظاهرات السنة وتظاهرات الشيعة

2020/01/28 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة في عام 2013 تظاهرت المدن السنية، ولكنها لم تتظاهر ضد السياسيين السنة “الفاسدين” وإنما تظاهرت ضد ما تمت تسميته بـ”الحكم الشيعي” تحت ذريعة “تهميش السنة”!!، والمفارقة أن تلك التظاهرات كان زعماء السنة الفاسدون والإرهـابيون هم قادتها!!، وهي تظاهرات انتجت “داعش” بالنهاية.في عام 2019 تظاهرت المدن الشيعية، ولكنها لم تتظاهر ضد كل […]

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