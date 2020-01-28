شكري يقترب من خلافة عبد المهدي برئاسة الحكومة.. التكليف خلال الساعات المقبلة

2020/01/28 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية عراقية مقربة من رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد تكليف علي شكري وزير التخطيط الأسبق المقرب من التيار الصدري لرئاسة الحكومة المقبلة.

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