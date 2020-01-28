ترامب لـ”محمود عباس “: “إذا اخترت السلام سأسير معك”

2020/01/28 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيساعد الفلسطينيين للازدهار بمفردهم واغتنام فرص المستقبل بكرامتهم وضمان دولة ناجحة، مطالبهم أن يواجهوا تحدى التعايش السلمى، موضحًا أن خطته للسلام، ستشمل تبنى قواعد أساسية والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد السياسى ووقف أنشطة خبيثة حركة حماس والجهاد الإسلامى وأعداء السلام وإنهاء التحريض على كراهية اسرائيل.وقال خلال […]

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