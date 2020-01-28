كربلاء تعمل على زرع الثقة لعودة الزائرين الاجانب

2020/01/28 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الثلاثاء، إن “الحكومة المحلية تعمل على زرع الثقة لأمن المحافظة لضمان عودة الزائرين الاجانب والعرب ، وأكد على عودة انتعاش السياحة في المحافظة .وذكر الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه رجال الاعمال للمشاريع الاقتصادية والفندقية والسياحية، إن “الحكومة المحلية لا تسمح […]

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