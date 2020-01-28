خاص لـ”العهد نيوز”.. صحة كربلاء تتخذ إجراءات وقائية تفادياً من الإصابة بفيروس (كورونا)

2020/01/28 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن إتخاذها إجراءات احترازية ووقائية ضد مرض كورونا لاسيما في المصفى النفطي الذي تتواجد فيه العمالة الأجنبية، مؤكدة على استعدادها لأي طارئ.وقال مدير صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” ان الدائرة اتخذت وعبر مختلف قطاعاتها الصحية عدة إجراءات احترازية ووقائية كباقي […]

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